Caso Sibora Gagani a Chi l'ha visto, parla la madre: "Nove anni fa nessuno mi ha ascoltata"

Tutto è avvenuto a distanza di nove anni dalla scomparsa della giovane Sibora Gagani: Marco Romeo, un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, è stato arrestato per l’omicidio della compagna Paula, di 28 anni che è stata uccisa con 14 coltellate a Torremolinos in Spagna. Romeo era stato legato in precedenza a Sibora e ora, alla luce dei fatti, il giallo attorno al destino di questa giovane appare più intricato che mai, che l’è successo? Nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 24 maggio è stata intervistata la madre di Sibora.

Sibora Gagani, la madre parla a Chi l’ha visto

“Sono molto arrabbiata perché quando nove anni fa ho sporto le denunce, nessuno mi ha mai ascoltato”, ha inizio così la dolorosa riflessione di Elisabetta, la madre di Sibora che, alla luce dell’omicidio della 28enne Paula, è tornata a parlare della scomparsa della figlia: “Mercoledì sera, entro a casa e vedo un messaggio dell’ex datore di lavoro dove lavorava Sibora, in tutti i video si vede Marco Gaio arrestato dalla polizia. Non credevo ai miei occhi…”.

Le amiche, interpellate dalla trasmissione, non appena avevano sentito della notizia dell’uccisione della 28enne Paula, avevano pensato invece che si trattasse di Sibora. “Da nove anni non la vedo e non la sento, è una cosa che non auguro a nessuno”, ha dichiarato ancora la madre.

La sparizione di Sibora

Sibora è sparita nel 2014, senza lasciare tracce, ma la madre ricorda perfettamente quei giorni così drammatici. Marco e Sibora i primi tempi – emerge dal racconto della donna – apparivano molto innamorati.

Le cose sono degenerate quando la 22enne si era trasferita con Marco in Spagna, quindi la decisione di lasciarlo: “L’ultimo anno mi racconta: ‘Mamma se mi tocca lasciarlo devo sparire, se no lui non mi lascia’”. una frase che, alla luce dei fatti, raggela e non poco.

A febbraio 2014 Sibora lascia l’Italia per l’ultima volta e annuncia alla madre che si vuole sposare. Il destino le riserverà purtroppo una fine diversa: “L’ultima volta che l’ho sentita, a fine giugno mi ha detto che voleva lasciarlo perché non era un ragazzo normale e questa volta è definitivo ‘giuro mamma che questa è stata l’ultima’, e lo è stata davvero”. Sibora ha cambiato il numero per non essere perseguitata, infine la telefonata inaspettata che Marco Romeo ha fatto a Elisabetta nella quale aveva chiesto dove si trovasse Sibora, ma le versioni fatte dall’uomo erano diverse e contrastanti.

L’uomo non ha denunciato alle autorità spagnole della scomparsa della ragazza, ma queste ultime sospettano su di lui: i vestiti di Sibora, la sua spazzola e gli altri effetti sono stati ritrovati a casa di Marco Romeo, l’ipotesi è che dunque sia effettivamente morta.