Caso stipendi, Figc pronta a chiedere 20 punti di penalizzazione per la Juventus

Sul caso stipendi la Figc sarebbe pronta a chiedere 20 punti di penalizzazione per la Juventus.

Con la procura della federazione vorrebbe giudicare il fascicolo con maggior severità di quello plusvalenze. Ma cosa sta accadendo? Che, come riportano i media ufficiali della Vecchia Signora, “la Procura della FIGC rischia seriamente di falsare, in maniera ulteriore, il campionato della Juventus”.

Quei 20 punti di penalizzazione per la Juventus

Più neutrale la notizia che è stata invece riportata dal “Corriere dello Sport”. Secondo il quotidiano sportivo capitolino il caso stipendi potrebbe essere “giudicato in maniera ben più severa del caso plusvalenze”.

Il dato è tecnico: Chinè che sarebbe pronto a chiedere un minimo di 20 punti di penalizzazione in classifica per i bianconeri. E attenzione: se quei 20 punti ulteriori venissero davvero inflitti andrebbero a fare somma e massa critica con i 15 già tolti e sarebbe un vero capitombolo nella classifica della seria A attuale.

Lo scenario che sa di retrocessione in B

Lo sarebbe perché a quel punto per la Juventus diventerebbe addirittura difficile restare in serie massima e potrebbe di fatto non salvarsi.

Lo scenario prende in considerazione gli attuali 23 punti in graduatoria, e l’eventualità di dover ripartire dall’ultimo posto, vale a dire con molti, forse troppi punti di svantaggio nei confronti della zona salvezza.