Caso Tobini: interrogazione alla Difesa, 'perché al parà morto conferita solo medaglia argento?' (2)

(Adnkronos) – I senatori ricordano poi un particolare emerso di recente, una lettera "scritta di pugno dal militare caduto a Bala Murghab nel luglio 2011" che "sarebbe stata fatta sparire". "A parlarne è stato proprio un soldato che avrebbe confidato ai colleghi di aver trovato la missiva e che 'fu consegnata' ma che 'non fu fatta mai recapitare'".

"Risulterebbe dagli atti che la missiva sarebbe stata inventariata come "lettera personale" il giorno 14 settembre 2011 dalla commissione nominata per predisporre l'elenco degli effetti di David Tobini da riconsegnare alla madre. Anna Rita Lo Mastro aveva già segnalato che tale lettera, sebbene presente nell'elenco degli effetti personali del militare, non le era stata consegnata. Tuttavia, la possibilità che sia "stata fatta sparire" assumerebbe connotati di assoluta ed estrema gravità".

"Sulla questione è stata fatta, dall'avvocato difensore della parte offesa, una formale richiesta di accertamento al Ministero, affinché proceda a compiere tutte le relative indagini anche in virtù delle basilari norme inerenti all'obbligo di custodia facente capo al medesimo. Ad essa, però, non è mai stata data risposta". Ecco perché i parlamentari chiedono "se il ministri in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti"