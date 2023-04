Caso Trump e udienza, Joe Biden ha "fiducia nella giustizia"

La paura dei disordini nella Grande Mela per il caso Trump e per l'udienza ma Joe Biden ha "fiducia nella giustizia"

Sul caso Donald Trump e in ordine alla delicatissima udienza per il caso Daniels Joe Biden ha “fiducia nella giustizia”. Il presidente Usa ha rilasciato dichiarazioni sul processo contro il suo avversario ed ha assicurato molto salomonicamente di avere “fiducia” nel sistema legale e nella polizia di New York. Da quanto si apprende Biden lo ha detto rispondendo alla domanda se sia preoccupato per possibili disordini in vista dell’udienza contro Donald Trump.

In quel caso gli era stato chiesto anche se avesse fiducia nel dipartimento della polizia di New York. Ma la domanda più “imbarazzante” è stata quella per cui a Biden è stato chiesto se avesse fiducia o meno nel sistema legal. Dal Minnesota il presidente Usa ha risposto, “sì”. Tutto questo nelle ore che seguono l’atterraggio di Donald Trump all’aeroporto La Guardia di New York per la delicatissima udienza per la sua incriminazione nel caso Stormy Daniels.

Il summit di Trump con i suoi legali

L’ex presidente fa base presso la sua residenza alla Trump Tower dalla quale uscirà solo per l’udienza fissata oggi 14.15, le 20.15 in Italia. La Cnn sostiene che Trump incontrerà i suoi legali e consiglieri politici prima di avviarsi verso un Gran Giurì che non ha eguali nella storia politica degli Stati Uniti d’America.