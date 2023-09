Il netturbino romano Ubaldo Manuali era stato accusato di aver stuprato quattro donne, stordendole con sostanze stupefacenti prima di consumare i rapporti sessuali evidentemente non consensuali. Nelle ultime ore, però, altre due denunce si sono aggiunte: quella di una ragazza di 30 anni e quella della madre della stessa.

Netturbino accusato di stupro: il caso

A riportare la notizia della nuova denuncia da parte della 30enne è stato ‘Il Messaggero’. La ragazza ha spiegato che aveva conosciuto il netturbino in una chat sui social nel lontano 2019 prima di invitarlo a casa. Lì aveva visto il netturbino armeggiare con le tazzine del caffè che avrebbe poi bevuto insieme alla stessa ragazza e alla madre di lei. In un attimo, la più anziana delle due donne era caduta in un sonno profondo mentre la figlia si sarebbe svegliata nel cuore della notte in camera da letto. Di Ubaldo non c’era già più alcuna traccia. Per molto tempo la donna non ha parlato di quanto è successo, ma dopo aver visto il volto del ragazzoin TV si è decisa a denunciare.

Netturbino accusato di stupro: nuove denunce

E oltre alla denuncia della 30enne, arrivata nella giornata di sabato, si sarebbe aggunta nelle scorse ore anche quella di sua madre. In questo caso, però, non si tratterebbe di stupro, ma la denuncia sarebbe arrivata per la narcosi. Le procure di Viterbo, Tivoli e Roma proseguono nelle indagini, mentre Ubaldo Manuali rimane agli arresti domiciliari.