Caso Uss: Borghi (Pd) a Nordio, 'peggior scaricabarile dai tempi di Kappler'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “La fuga di Artem Uss ha minato la credibilità dell’Italia di fronte a un alleato storico come gli Stati Uniti. Al Senato il ministro degli Esteri si è trasformato nel portavoce del ministro della Giustizia, confermando però con il suo intervento che l’Italia si è fatta scappare ben 6 detenuti che dovevano essere estradati". Lo ha dichiarato in aula il senatore del Pd Enrico Borghi nel corso del question-time al Senato con il ministro Tajani.

"Dal governo abbiamo assistito a uno scaricabarile come non si vedeva dai tempi della fuga di Kappler, con il ministro Nordio che non trova di meglio che addossare responsabilità alla magistratura. Il quadro che emerge è un grado di inaffidabilità delle istituzioni del nostro Paese, confermata dall’insufficienza della risposta data dal governo”.