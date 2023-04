Caso Uss: D'Orso (M5S), 'compromessa credibilità Italia'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "aveva tutti gli strumenti per intervenire ed impedire quanto poi è accaduto. Poteva riportare d'imperio Uss in prigione. La credibilità e autorevolezza a livello internazionale dell'Italia esce forte...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "aveva tutti gli strumenti per intervenire ed impedire quanto poi è accaduto. Poteva riportare d'imperio Uss in prigione. La credibilità e autorevolezza a livello internazionale dell'Italia esce fortemente compromessa, il danno che l'inadeguatezza di questo Governo ha prodotto alla postura internazionale dell'Italia è incalcolabile e questo ministro non se la può cavare con una sofisticata arringa di se stesso e della propria compagine governativa". Lo ha affermato Valentina D'Orso, del Movimento 5 stelle, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.