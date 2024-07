Caso Yara: Bossetti e Ruggeri in aula, gip Venezia si riserva su pm

Caso Yara: Bossetti e Ruggeri in aula, gip Venezia si riserva su pm

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - La pm Letizia Ruggeri in prima fila, alle sue spalle Massimo Bossetti. Nell'aula del Palazzo di Venezia, davanti al gip Alberto Scaramuzza - lo stesso che aveva sollecitato approfondimenti sulla magistrata indagata per frode in processo e depistaggio - sono compars...