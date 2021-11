Caso Yara, Bossetti vince un premio letterario con la poesia “Da sette anni vivo nel buco”

Caso Yara, Bossetti ha vinto il concorso "Scrittori dentro 2021".

Il caso Yara Gambirasio è una delle vicende di cronaca nera italiana più eclatanti degli ultimi decenni. Riconosciuto dai giudici come responsabile dell’assassinio della giovanissima ginnasta, Massio Giuseppe Bossetti. Condannato all’ergastolo, Bossetti è ultimamente tornato a far parlare di sé per la vittoria al premio letterario “Scrittori dentro 2021”.

Caso Yara: la vittoria di Bossetti

Massimo Bossetti ha vinto il premio letterario “Scrittori dentro 2021” con il componimento poetico “Da sette anni vivo nel buco”. L’ex muratore di Mapello è riuscito a conquistare il terzo posto. La notizia, anticipata dal settimanale Oggi, è stata poi rivelata al programma Iceberg, in onda su Telelombardia, da Claudio Salvagni, avvocato di Bossetti.

Caso Yara: la conferma di Artisti Dentro Onlus

La vittoria di Massimo Bossetti è stata confermata al TgCom24 dall’associazione Artisti Dentro Onlus, curatrice del contest.

La stessa ha precisato come “Bossetti partecipa ai progetti sia nella scrittura con lo pseudonimo Nicolas Comi sia con il suo nome anagrafico nella pittura (mail art) e nell’arte culinaria”.

Caso Yara: il testo di “Da sette anni vivo nel buco”

C’è la mia branda,

il mio sgabello

il mio Gesù.

Alle pareti è appeso

il resto della vita,

almeno quello

che rimane.

Da sette anni

conosco ogni crepa,

crepe dei muri, dei pavimenti,

crepe del mio cuore.

Non so cosa, non so quanto

troverò di fuori

fuori da questo buco

di cemento.

Da sette anni parlo alle stelle

alla luna, parlo ai miei cari,

tentando così di evadere

il dolore e la sofferenza…

solo infiniti assordanti

silenzi.

Da sette anni

penso al giorno

che sarò fuori.

Avrò bisogno

di altri sette anni

per aiutarmi a vivere.