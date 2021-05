Gianluca Coppola, che era stato ferito dall'ex compagno della sua fidanzata a Casoria, è morto dopo un mese di agonia.

Gianluca Coppola, 27enne ferito da cinque colpi di pistola a Casoria, lo scorso 8 aprile, è morto dopo un mese di agonia. Indagato l’ex compagno della fidanzata, Antonio Felli, di 31 anni, che si trova in carcere a Poggioreale.

Morto Gianluca Coppola: ucciso da cinque colpi di pistola

Gianluca Coppola, 27 anni, è stato ferito da cinque colpi di pistola lo scorso 8 aprile a Casoria. Purtroppo, dopo un mese di agonia, è morto in ospedale. I cinque colpi di pistola sono stati fatali. Era stato ferito in viale Europa e dopo un mese di ricovero nella rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli è deceduto. Per l’agguato di cui è rimasto vittima è stato fermato a fine aprile l’ex compagno della fidanzata.

Si chiama Antonio Felli, ha 31 anni, e nei suoi confronti la Procura di Napoli ha emesso un decredo di fermo, a distanza di due settimane dall’agguato.

Morto Gianluca Coppola: indagato l’ex compagno della fidanzata

Antonio Felli, uomo di 31 anni ed ex compagno della fidanzata di Gianluca Coppola, è stato fermato dopo due settimane dall’agguato. Ora si trova nel carcere di Poggioreale ed è considerato vicino ad ambienti criminali napoletani.

Per il momento resta l’unica persona indagata per l’omicidio del 27enne. Felli è gravemente indiziato per i reati di tentato omicidio volontario aggravato dai motivi abietti o futili e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati entrambi dal metodo e dalle finalità mafiose.

Morto Gianluca Coppola: la dinamica

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Gianluca Coppola e Antonio Felli avrebbero avuto una violenta lite in un bar di Casoria. L’ex compagno della fidanzata della vittima si sarebbe allontanato per procurarsi un’arma, per poi tornare qualche minuto dopo. Si è comportato in modo molto plateale e ha aperto il fuoco contro il 27enne, sparandogli contro cinque colpi di pistola. Il padre di Gianluca Coppola, immediatamente dopo l’agguato in cui è rimasto ferito il figlio, ha lanciato molti appelli per chiedere a qualche testimone presente sul posto di parlare e raccontare quanto accaduto. Il movente, quasi sicuramente, è quello della gelosia. Felli avrebbe litigato con Gianluca Coppola e lo avrebbe ferito proprio perché si era fidanzato con la sua ex compagna. Questo sarebbe il motivo per cui ha deciso di sparargli.