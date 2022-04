Un ragazzo di 18 anni camminava sui binari a Cassano D'Adda ed è stato risucchiato e travolto da un treno in corsa.

Cassano D’Adda, 18enne travolto dal treno mentre cammina sui binari

Un ragazzo di 18 anni è sceso dal treno con il fratello e un amico nella stazione di Cassano d’Adda e si è incamminato lungo la banchina ferroviaria, per proseguire alcuni metri lungo i binari. Poco prima di arrivare al ponte sull’Adda è avvenuta la tragedia. Un treno che arrivava a forte velocità, con lo spostamento d’aria, ha risucchiato il corpo del ragazzo verso il convoglio, che lo ha travolto.

Il fratello e l’amico hanno subito dato l’allarme, ma quando sono arrivati i soccorritori il 18enne di origine marocchina era già morto. Il fratello era sotto shock ma illeso, mentre l’amico è rimasto lievemente feriti. I genitori hanno riconosciuto il corpo senza vita. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri e le indagini sono state affidate alla polizia ferroviaria. Non ci sono dubbi sull’evento accidentale, ma resta da capire come mai i ragazzi stavano passando dai binari.

Il macchinista non si è accorto di nulla

Gli inquirenti hanno rintracciato il macchinisma del treno, che al momento dell’incidente non si è accorto di nulla e ha proseguito la corsa. Il convoglio è stato rintracciato quando è arrivato alla stazione di Cremona. Il macchinista sarà ascoltato dagli agenti della Polfer. Al momento del passaggio del treno la visibilità non era ottimale e probabilmente il ferroviere non si è accorto della presenza dei tre giovani. In questi casi chi cammina lungo i binari non sente il rumore del treno e quando si accorge della sua presenza lo spostamento d’aria è fatale, hanno spiegato gli esperti.

Gli agenti della Polfer hanno acquisito anche i filmati delle telecamere.