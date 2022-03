Cassano d’Adda, 73enne investito da un’auto: l’uomo è in gravi condizioni

Un uomo di 73 anni è stato travolto da un'automobile a Cassano d'Adda, nei pressi di Milano. L'uomo è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale di Monza

L’uomo investito a Cassano d’Adda è attualmente ricoverato in gravi condizioni di salute. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Cassano d’Adda, un uomo è stato investito da un’automobile

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 23 marzo, intorno alle ore 9, in via Vittorio Veneto a Cassano d’Adda, nei pressi di Milano.

Un uomo di 73 anni è stato investito da un’automobile in una dinamica ancora da chiarire. Alla guida del mezzo c’era una donna di 65 anni.

Uomo investito da un’auto: l’intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118, accompagnate dall’elisoccorso. L’uomo, rimasto dopo l’incidente steso a terra, ha riportato delle gravi ferite al cranio, all’addome e al volto, ed è stato trasportato in elicottero al vicino ospedale San Gerardo di Monza.

Il 73enne è ora ricoverato in codice rosso e risulta essere in pericolo di vita. La donna, che era alla guida dell’auto, rimasta praticamente illesa, è stata accompagnata all’ospedale di Melzo in codice verde. Gli agenti della Polizia locale di Cassano d’Adda stanno lavorando per fare tutti i rilievi del caso e determinare le responsabilità.