Incidente sulla strada provinciale a Cassano. L'impatto che ha coinvolto due vetture e un mezzo pesante è stato violento, con un morto e due feriti.

Cassano, incidente sulla strada provinciale: i Vigili del Fuoco stanno lavorando sul posto

Terribile incidente sulla strada provinciale 169 nel territorio del comune di Cassano allo Jonio, con un bilancio drammatico, di un morto e due feriti. Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è subito intervenuta sul posto ed è ancora impegnata. Sono stati coinvolti tre mezzi nell’incidente: una Fiat panda, una Peugeot 206, e un mezzo pesante.

Cassano, incidente sulla strada provinciale: un morto e due feriti

Purtroppo nell’incidente ha perso la vita una persona e ci sono stati due feriti. Il personale del Suem 118 è intervenuto e le persone ferite sono state trasportate con l’elisoccorso e l’ambulanza in una struttura ospedaliera. L’intevento dei Vigili del Fuoco è servito per estrarre dalle lamiere i malcapitati ed alla messa in sicurezza dei veicoli e del luogo.

Cassano, incidente sulla strada provinciale: la strada è chiusa

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. La Sp 169, nel tratto interessato dall’incidente, è al momento chiusa al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e in attesa del magistrato di turno per l’autorizazione per la rimozione della salma.