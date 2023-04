Cassano risponde a Mourinho: "Non le ho mai prese da nessuno"

Nuovo round del botta e risposta a distanza tra Antonio Cassano e Josè Mourinho. L’ex attaccante di Real Madrid, Roma e Inter ha replicato alle parole del tecnico giallorosso, che nel corso del post partita contro il Torino ha risposto a tono alle precedenti accuse di Cassano.

La risposta di Cassano

Intervenuto su Instagram Cassano ha replicato a modo suo a Mourinho, ammettendo di non aver preso alcun pugno dall’ex compagno dell’Inter Marko Livaja: “Cari followers. Visto che domani sera sarò alla Bobo Tv, dirò tutto lì. Ma voglio anticipare una cosa su Mourinho e le parole su Livaja. Nella mia vita non è mai stato duro niente, solo dagli 0 ai 18 anni. Ma ho il risveglio furbo. Ho litigato con Livaja, ci siamo detti di tutto e di più ma dopo due giorni amici come prima. Mia madre mi ha insegnato a non aver paura di niente e di nessuno. Ho discusso con 30.000 persone. Qualcuno ti ha fatto da spia, dì alla spia che venti persone si sono messe in mezzo e non c’è stato nessuno scontro fisico. Non ho preso niente”.

L’ex attaccante a muso duro contro Mourinho

Cassano ha poi proseguito sparando altre parole di fuoco contro l’allenatore della Roma: “Dì a quel coniglietto che ti racconta ca***e, che è appunto una ca***a. E questa è un’altra figura di m***a oltre al modo in cui fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno”.

In arrivo nuove dichiarazioni

E lo scontro tra i due potrebbe non essere finito qui, visto che Cassano ha promesso ulteriori rivelazioni nel corso della prossima puntata della Bobo TV, trasmissione via Twitch divenuta popolarissima negli ultimi anni: “Alla Bobo TV diremo altre robe” ha anticipato l’ex attaccante sempre sui social.