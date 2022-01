Cassazione: Fi, 'Cartabia acceleri riforma Csm, serve sorteggio temperato per togati'**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Le clamorose decisioni del Consiglio di Stato -che oggi hanno azzerato i vertici della Suprema Corte di Cassazione, oltretutto alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario- sono l’ennesima prova che il sistema ha bisogno di una riforma profonda e radicale e non di soluzioni di compromesso.

Forza Italia invita la ministra Cartabia a portare al più presto in commissione Giustizia la sua proposta di riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario e rilancia con determinazione il sorteggio temperato per la elezione della componente togata del Csm come unica soluzione per limitare il peso delle correnti". Lo affermano i deputati Pierantonio Zanettin, Roberto Cassinelli, Cristina Rossello, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Pietro Pittalis, Matilde Siracusano, componenti del Gruppo di Forza Italia in commissione Giustizia della Camera.