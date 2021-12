Mamme e papà protestano perché la dirigente scolastica ha deciso di vietare il sonnellino pomeridiano: qual è il motivo?

Alle porte di Milano una decisione presa in una scuola dell’infanzia non piace ai genitori: la notizia fa discutere. Ai bambini, infatti, non sarà permesso di fare il sonnellino. Succede a Cassina de’ Pecchi.

Cassina de’ Pecchi, abolito il sonnellino alla scuola dell’infanzia

La dirigente scolastica di una scuola dell’infanzia di Cassina de’ Pecchi, in via Trieste, ha abolito il sonnellino pomeridiano per i bambini del suo istituto.

I genitori non sono contenti della decisione, protestando contro il provvedimento.

Cassina de’ Pecchi, abolito il sonnellino alla scuola dell’infanzia: il motivo

Per un motivo prettamente igienico-sanitario la dirigente scolastica ha preferito togliere, almeno per il momento, il pisolino dopo pranzo.

La decisione è stata presa per conciliare le risorse del personale con le esigenze all’emergenza sanitaria.

In particolare, mentre i più piccoli dormono, i più grandi non fanno il sonnellino e ciò genererebbe problemi nella gestione. La sistemazione dei primi in un unico spazio adibito al momento della nanna non permetterebbe di rispettare il principio delle “bolle”, che hanno l’obiettivo di limitare gli alunni in quarantena nel caso in cui un bambino risultasse positivo al Covid.

Cassina de’ Pecchi, abolito il sonnellino alla scuola dell’infanzia: la reazione dei genitori

Contro la decisione intrapresa, i genitori hanno fatto sentire la propria voce.

Per molte famiglie il pisolino è salutare per il benessere dei figli e, senza il sonnellino pomeridiano, potrebbe diventare più difficile gestirli.