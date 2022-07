Cassino, paziente cade dalla finestra dell’ospedale e muore

Cassino, un 68enne ricoverato nel reparto di Pneumatologia dell'ospedale Santa Scolastica è caduto da una finestra morendo sul colpo.

Un pensionato di 68 anni ricoverato da alcuni giorni presso il reparto di Pneumatologia dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino (Frosinone), ha perso la vita cadendo da una finestra della struttura. L’uomo è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta nella serata dello scorso 6 luglio.

Dalle prime ricostruzioni si viene a sapere che il 68enne è caduto nel piazzale retrostante l’ospedale.

Cassino, cade dalla finestra dell’ospedale: le indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Cassino stanno indagando sul caso del 68enne morto al Santa Scolastica. Come informa FanPage, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi: né quella del suicidio, né quella dell’incidente. Non è dato ancora sapere con certezza se il paziente si sia buttato volontariamente dalla finestra o se sia precipitato per un caso fortuito.

Nessuno sembra aver vigilato su di lui inoltre. Dubbi questi che dovranno essere chiariti dagli inquirenti.

Prima della morte avrebbe passeggiato per il corridoio del reparto

Come informa il Corriere della sera, prima di morire il paziente avrebbe passeggiato per il corridoio del reparto. Per questo motivo i carabinieri stanno cercando di ascoltare tutti coloro che possano aver assistito alla scena della caduta e, naturalmente, il personale di Pneumatologia.