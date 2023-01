Castel di Casio, incidente in monopattino: 13enne investito mentre attraversa la strada

Castel di Casio, incidente in monopattino: 13enne investito mentre attraversa...

Il giovane è stato centrato da un'auto guidata da uomo di 82 anni e non ha riportato gravi conseguenze.

Tragedia sfiorata venerdì 13 gennaio 2023 a Castel di Casio, nella città metropolitana di Bologna, quando un 13enne residente in un paese limitrofo dell’Appennino è stato investito mentre, a bordo di un monopattino, attraversava la strada sulle strisce pedonali.

A causare l’incidente con il monopattino del 13enne un uomo di 82 anni

Erano quasi le 19 e il 13enne stava percorrendo la via Berzantina, nell’omonima frazione di Castel di Casio. Mentre attraversava la strada per raggiungere l’altro marciapiede sul suo monopattino, è stato però investito da un uomo di 82 anni che viaggiava da Porretta verso il centro di Castel di Casio. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato il 13enne all’ospedale Maggiore in codice di media gravità. Fortunatamente l’impatto non ha causato gravi danni al giovane.

In crescita il numero di incidenti che coinvolgono monopattini

Nel 2021, in Italia, 2.101 incidenti stradali con lesioni a persone (il quadruplo rispetto ai 518 dell’anno precedente) hanno coinvolto i monopattini. Le vittime sono state 9, 1.980 i feriti.

