Castellammare, incidente sulla Statale: ferito un motociclista

Violento scontro nelle prime ore del mattino di oggi in terra di Campania e soccorritori all’opera nella splendida città di Castellammare, dove da quanto si apprende si è verificato un violento incidente sulla Statale da cui è uscito ferito un motociclista. Da quanto si apprende sulle testate territoriali la vittima del sinistro è stata condotta in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni.

Castellammare, incidente sulla Statale

I media hanno definito quello di oggi un “venerdì complicato da incidenti e lavori sulla statale sorrentina”. E la spiegazione è abbastanza evidente, alla luce di quanto accaduto poche ore fa a Castellammare che dalla Statale è attraversata in linea costiera. Si legge infatti che questa mattina all’altezza della Two Towers si è verificato un severo impatto tra auto e scooter dal quale è uscito ferito un motociclista.

L’arrivo di forze dell’ordine e 118

Sul sono accorse a razzo le unità delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto e accertare le responsabilità. Giunti sul luogo anche i soccorritori del 118 che hanno condotto il ferito in ospedale per accertare le sue condizioni. Allo stato dell’arte non si hanno notizie certe o da fonti primarie circa le effettive condizioni del ferito, che pare sia stato condotto in triage iniziale “giallo”, ma si attendono conferme anche in questo senso.