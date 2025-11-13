Castellammare, quarta edizione dell'International Sport Film Festival

Napoli, 13 nov. (askanews) – Una settimana in cui il cinema incontra lo sport e lo trasforma in memoria, racconto e voce. L’International Sport Film Festival torna a Castellammare di Stabia, dal 24 al 29 novembre. I dettagli della manifestazione sono stati presentati in una conferenza stampa, che si è tenuta all’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

“Siamo alla quarta edizione – ha spiegato Nicola D’Auria, direttore del festival – siamo ancora una volta all’interno del piano cinema della Regione Campania e della film commission della Regione Campania. È un po’ un’edizione dei record, perché siamo arrivati a 250 progetti che arrivano da 53 Paesi da tutto il mondo. L’argomento di quest’anno è Women in Sport, e l’inclusione delle donne all’interno grazie allo sport e un messaggio che è arrivato forte attraverso i video”.

Un messaggio che ha nello sport il suo motore, ma i ragionamenti si muovono poi dai campi di gara alla società in generale. “Sport che permette praticamente di affermarsi – ha aggiunto Pasqualina Buono, prorettrice dell’Università Parthenope – sport che permette di superare tutti gli stereotipi e le barriere nell’ambito praticamente della vita e quindi per l’accrescimento anche culturale e professionale e personale delle persone”.

Tra gli ospiti alla presentazione anche rappresentanti delle federazioni sportive. “Oggi lo sport – ha concluso Carlo Cantales, consigliere nazionale della Federazione di Atletica leggera – sta diventando un motore e soprattutto un fulcro sempre più centrale nella vita della nostra società, nostra quotidianità e non soltanto per la formalità dell’inserimento in Costituzione che comunque è un elemento fondamentale, ma anche soprattutto per tutta una serie di messaggi di valori che stanno sempre diventando più centrali e più capaci di essere trasportati dalle nostre discipline”.

L’International Sport Film Festival, che è diretto anche da Ciro Sorrentino, prevede pure momenti dedicate alle scuole, la consegna del premio Campania Award e una particolare attenzione al tema della legalità.