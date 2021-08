Castellaneta Marina, festa illegale fino all’alba senza mascherine, distanziamento o green pass: un video riprende qui momenti pericolosi per i contagi

Bolgia senza sconti a Castellaneta Marina durante una affollatissima festa illegale che sarebbe durata fino all’alba e senza alcuna forma di profilassi per i contagi covid: cioè senza mascherine, senza distanziamento e soprattutto senza green pass. Arriva da Twitter l’ennesima segnalazione di un raduno estivo effettuato “in barba” alle norme anti covid e passibile come accaduto in altri casi dell’intervento dei carabinieri, che in molte zone d’Italia hanno provveduto a chiudere e sanzionare locali che avevano adottato comportamenti simili.

Castellaneta Marina, festa illegale: il braccio di ferro fra esercenti e governo

Il dato è evidente ma va ripetuto: al di là del merito delle recriminazioni dei gestori delle discoteche in ordine alla congruità delle misure adottate dal governo Draghi per i locali notturni, la norma vigente fa divieto di tenere feste dove ci si assembri e si balli senza prendere precauzioni. Questo senza contare la regola ancora più stringente per cui anche nei confronti di manifestazioni autorizzate è obbligatorio il possesso e l’esibizione del certificato verde vaccinale, il famoso o famigerato, a seconda di punti di vista ormai contrapposti in maniera netta in Italia, green pass.

Il video sulla festa illegale a Castellaneta Marina, non è la prima volta

E quello che un video postato sarebbe accaduto a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, rende bene l’idea di quale sia il clima in alcuni casi il grado di ricezione e rispetto di queste norme così divisorie, anche a contare che il locale in questione sarebbe “recidivo” in quanto a mega feste su cui il dubbio dell’assenza di controlli, e solo quello in mancanza di fonti istituzionali, resta tutto e sedimenta ormai da settimane.

Ad ogni modo un utente Twitter ha scritto senza mezzi termini cosa pensava. Ecco il testo: “Il buongiorno in una discoteca di Castellaneta Marina”.

Castellaneta Marina, sulla festa illegale lo sfogo su Twitter

Questo prima di commentare con rammarico: “Senza tavoli e senza Green pass, è così da due mesi. Sindaco, questura, prefettura e assessore Pierluigi Lopalco sanno tutto, e hanno lasciato fare”. La chiosa è un refrain che purtroppo è diventato ricorrente in queste settimane in cui da un lato servono protocolli certi per la riapertura delle scuole e dall’altro mancano controlli sulla coda di questa estate 2021: “Poi a ottobre Michele Emiliano chiude le scuole”.

E il video in questione è il frutto esattamente delle riprese che i ragazzi che hanno partecipato all’ultima festa hanno girato, incuranti del fatto che in quel momento stavano filmando di fatto una violazione della norma ed una situazione che per i contagi veloci e infidi della variante Delta rappresenta un elemento di incremento certissimo.