Castelli: “A causa del vaccino sono un Dead man walking”

Roma, 29 set. (askanews) – “Sono una vittima del vaccino, non lo posso provare, ma ragionevolmente credo sia così. Mi sono vaccinato a fine luglio e ho passato agosto e settembre… Diciamo che mi è venuta la febbre, ho degli esami che sono indicatori di pericolo di trombosi, quindi incrocio le dita e spero di uscirne, non sono no-vax, tanto per, è vero che mi sono vaccinato, però adesso ci penserei due volte”: lo ha rivelato l’ex ministro della Giustizia leghista, Roberto Castelli, ospite di Tagadà su La7.

“Stavo bene, non avevo niente, quel valore lì è uno strano valore che ho imparato a conoscere, per me era totalmente sconosciuto, si chiama ‘didimero’, che è un indicatore del pericolo di trombosi che uno si porta, roba che io non ho mai avuto, adesso incrocio le dita perché sono una sorta di ‘dead man walking'”, ha aggiunto.