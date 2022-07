Castelli Beer Festival, birre e cultura a Genzano di Roma

Roma, 14 lug. (askanews) – Immagini dalla quinta edizione di Castelli Beer Festival, fino al 17 luglio al parco dell’Olmata a Genzano di Roma.

Dopo due anni di stop forzato dovuto alle restrizioni covid, torna l’appuntamento che dalla birra arriva a coinvolgere anche il buon cibo, la musica, arte e cultura, per undici giorni ricchi di contenuti e attività per tutti; dal 7 luglio appuntamenti enogastronomici. concerti, DJ set, incotri culturali

L’evento che ha inaugurato giovedì 7 luglio, oltre a una ricca offerta enogastronomica, ha visto un susseguirsi di appuntamenti tra concerti, DJ set, decine di incontri tra cinema, teatro, letteratura, arte, installazioni florovivaistiche, per valorizzare anche la storica tradizione dell’Infiorata di Genzano risalente al XVIII secolo.

Si sono esibiti finora Adriano Viterbini, Roberto Angelini, Sandro Joyeux, Bandao Marching Band Samba e molti altri. Sono attesi – tra gli altri- i concerti di The Reverends, The Cyborgs, Zibba Trio, Veeblefetzer e Mondo Cane DJ set. Il laboratorio d’arte “Per Filo e Per Segno di M.Mingazzini, la rassegna teatrale “Disadattato” di e con M.Micheli e l’evento astronomico “Il cielo a portata di mano” a cura di A.Giordani.