Castellone (M5S): “Il Pd deve capire da che parte sta”

Roma, 6 ott. (askanews) – “Intanto il Partito democratico deve capire da che parte sta, deve fare un discernimento di quale sia la propria identità, noi sentiamo dire tutto e il contrario di tutto. Quello che è successo in questi mesi chiaramente ci ha allontanati perché il Partito democratico ha rinnegato un percorso fatto, ha abbracciato un’agenda Draghi rinnegando quei temi che avevamo provato con forza a portare avanti assieme e che si vede non condivideva in maniera piena.

Del resto, aver tenuto ferma in commissione per due anni la riforma del salario minimo, la nostra legge Catalfo, in realtà era una prova del fatto che quei temi non erano assolutamente condivisi”. Lo ha detto Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle, già capogruppo a palazzo Madama nella diciottesima legislatura, in una intervista video con askanews.