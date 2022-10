Castellone (M5S): “Noi unici ad avere identità progressista”

Roma, 6 ott. (askanews) – “Noi occupiamo con convinzione uno spazio progressista perché siamo gli unici che mettono al centro un’agenda sociale che abbia come punto di riferimento la tutela del lavoro partendo dalla lotta al lavoro povero, al lavoro precario, la scuola pubblica, la sanità pubblica. Questa è la nostra identità da sempre, questi sono i temi che abbiamo difeso in questi anni di legislatura e che continuiamo a difendere e a portare avanti anche nel prossimo percorso parlamentare.

Noi siamo gli unici che hanno al momento questa identità, non si può dire lo stesso per le altre forze, per il Pd per esempio sicuramente, che ha rinnegato questi temi”. Lo ha detto Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle, già capogruppo a palazzo Madama nella diciottesima legislatura, in un’intervista video con askanews.