Castellone (M5S): “Raccogliamo appello del Papa per la pace”

Roma, 6 ott. (askanews) – “La nostra posizione è chiara. Noi siamo stati dal primo giorno di questo conflitto accanto all’Ucraina. Dall’altro lato però stiamo dicendo con forza che serve una mobilitazione generale per chiedere ai governi di fare di più dal punto di vista diplomatico. L’Europa ha fatto troppo poco, non è stata un attore centrale ai tavoli diplomatici che in realtà non ci sono stati, ai tavoli negoziali: tranne quelli avviati dalla Turchia di Erdogan non abbiamo visto altro.

Quindi noi sollecitiamo la società civile, i tanti movimenti pacifisti ad organizzare una manifestazione di pace, in realtà raccogliamo anche l’appello del papa di domenica all’Angelus e abbiamo detto chiaramente che non vogliamo bandiere politiche, che sia davvero una manifestazione che venga dai cittadini, dalle tante associazioni pacifiste, dai movimenti, da chi con noi condivide che sia il momento di svoltare pagina e di mettere fine a questo conflitto che diventa sempre più preoccupante”.

Lo ha detto Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle, già capogruppo a palazzo Madama nella diciottesima legislatura, in una intervista video con askanews.