Castelvetrano piange Mary Bonanno: fiaccolata contro la violenza di genere

Un corteo silenzioso ha attraversato Castelvetrano per denunciare la violenza di genere in memoria di Mary Bonanno.

Quasi mille persone hanno preso parte a una fiaccolata a Castelvetrano, in provincia di Trapani, per rendere omaggio a Mary Bonanno, la donna tragicamente uccisa dal marito venerdì scorso. La comunità si è stretta attorno alla memoria della vittima, colpita da un colpo di chiave inglese alla testa e da numerose coltellate. Francesco Campagna, il marito, si è tolto la vita subito dopo il delitto.

Un evento che ha scosso profondamente la città.

Un corteo silenzioso che parla chiaro

La fiaccolata, organizzata da alcune colleghe di Mary, insegnanti Asacom, è partita da piazza Escrivà e ha raggiunto la chiesa madre. Qui, i partecipanti si sono fermati per un momento di preghiera comunitaria. Il sindaco Giovanni Lentini, presente all’evento, ha sottolineato il significato di questa manifestazione: “Il valore di questa manifestazione sta nella presenza di tante donne e tanti uomini. Dimostra che nella nostra comunità cresce un senso di ribellione contro la cultura del possesso”.

Riflettendo sulla tragedia

Le parole del sindaco risuonano forti in un contesto di crescente violenza di genere. Il dolore per la perdita di Mary è palpabile, ma la sua morte potrebbe innescare una reazione positiva. “Dobbiamo educare all’amore”, ha aggiunto Lentini, “sperando che in futuro si possano evitare tragedie simili”. Ma quanto è reale questo cambiamento? La comunità si sta davvero mobilitando contro la violenza, o si tratta solo di un momento di attenzione che svanirà nel tempo?

Le voci delle associazioni

Tra i partecipanti, anche i rappresentanti delle associazioni ‘Palma Vitae’ e ‘Cotulevi’, attive nel supporto alle donne maltrattate. “È triste che ci ricordiamo di fare gruppo solo quando accadono fatti tragici”, ha commentato l’avvocato Mariella Gulotta di ‘Cotulevi’. “È fondamentale che ci si unisca anche nei momenti di silenzio e che si denunci ogni forma di violenza, anche le più sottili”. L’invito è chiaro: non è solo il momento di piangere, ma anche di agire.

Un messaggio di rispetto

In chiesa madre, il parroco don Giuseppe Undari ha esortato i presenti al rispetto e alla condivisione del dolore. “Di fronte a questa tragedia, non possiamo restare indifferenti. La forza della comunità deve farsi sentire. I familiari di Mary non sono soli”, ha affermato. La presenza massiccia di cittadini è stata una risposta tangibile a una violenza che non può più essere tollerata.

Un futuro da costruire

La fiaccolata di Castelvetrano è solo l’ultimo di una serie di eventi che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. C’è bisogno di un cambiamento profondo nella cultura e nella società. La domanda rimane: cosa si farà dopo questa mobilitazione? I cittadini continueranno a farsi sentire o torneranno nel silenzio? La memoria di Mary Bonanno deve servire da monito e non essere dimenticata.