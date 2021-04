Catania, 66enne travolta mentre attraversa la strada

Catania, donna di 66 anni travolta mentre attraversa la strada: intervenuto l'elisoccorso VD. Giunti sul posto i carabinieri.

Donna di 66 anni travolta mentre attraversa la strada. La notizia proviene da Mascali, in provincia di Catania. Intervenuto l’elisoccorso VD. La 66enne è stata, per la precisione, travolta da una Peugeot 206 guidata da un giarrese. Giunti sul posto anche i carabinieri.

L’impatto violento si è verificato in data 30 aprile alle 17:15 a Carrabba di Mascali in via Torrente Vallonazzo, strada che fa da tramite tra Carrabba di Mascali e Sant’Anna. La vittima, di nazionalità romena, è stata travolta dall’auto mentre attraversava la strada nelle vicinanze di una rivendita di frutta. La donna è stata centrata in pieno dalla macchina.

Travolta mentre attraversa la strada: investita da una Peugeot 206

È stata una Peugeot 206 che viaggiava in direzione Sant’Anna a investire la 66enne. Il conducente del veicolo era un giovane giarrese. La donna è stata centrata in pieno. A causa dell’impatto violento, la vittima è stata sbalzata per diversi metri. Intervenuti sul luogo i soccorritori del 118. I sanitari, constatando le gravi condizioni della sventurata, hanno di conseguenza allarmato l’elisoccorso che è atterrato nella vicina elipista sita in via Simone Neri a Carrabba.

La donna è stata trasferita a Catania, presso l’ospedale Cannizzaro. Giunti sul luogo dell’incidente anche i vigili urbani e i militari della stazione di Mascali. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti riguardanti la vicenda.

Travolta mentre attraversa la strada: altro tragico incidente a Mascali

Un altro incidente avvenuto di recente nel territorio è quello che ha portato alla morte Dorotea Sciortino, giovane di 34 anni. Il drammatico sinistro è avvenuto lungo via Carrata, alla periferia di Mascali, lo scorso 8 marzo alle 19. Dorotea ha perso il controllo dell’auto che guidava (una Peugeot 206) schiantandosi contro un guardrail.

Travolta mentre attraversa la strada: un episodio simile avvenuto a Prato

Un episodio simile a quello accaduto in provincia di Catania si è verificato lo scorso 11 aprile a Prato alle 19:30. Una donna di 81 anni è stata travolta a via Roma, all’altezza dela piscina comunale, mentre stava attraversando la strada. L’anziana signora è deceduta in all’ospedale Santo Stefano. A bordo dell’auto che ha travolto l’81enne una giovane di 31 anni di origine cinese. La ragazza stava procedendo presso via Roma in direzione periferia dal centro.