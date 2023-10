All’aeroporto di Catania un Boeing della Ryanair diretto a Bologna ha interrotto la procedura di decollo. Sono state attivate le procedure d’emergenza e alcuni voli sono stati dirottati.

Catania, aereo si ferma prima del decollo: numerosi voli dirottati

All’aeroporto di Catania, nella mattinata di martedì 3 ottobre, un Boeing della Ryanair diretto da Bologna ha interrotto la procedura di decollo. Secondo una prima ricostruzione, il blocco sarebbe stato causato da un guasto tecnico, ma non è ancora stata fatta chiarezza a riguardo. La notizia è trapelata solo oggi, in attesa di dettagli più approfonditi su quello che è accaduto.

Catania, aereo si ferma prima del decollo: cosa è successo?

L’aereo con a bordo oltre cento passeggeri si è fermato in pista prima di essere rimorchiato dai mezzi dello scalo e trainato. Sono immediatamente scattate le procedure di emergenza ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe stato necessario intervenire. Ben cinque voli in arrivo da Istanbul, Milano, Varsavia, Parigi e Vienna sono stati dirottati a Palermo, mentre altri due sono stati dirottati a Lamezia Terme.