Un ragazzo di soli 21 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo lo scontro tra la sua moto e un'auto avvenuto ieri a Catania

Un violentissimo incidente stradale è avvenuto ieri sulle vie di Randazzo (Catania). Il sinistro ha messo in serio pericolo la vita di un centauro di 21 anni: il giovane era alla guida della sua motocicletta quando si è scontrato con un‘automobile.

Catania, terribile scontro tra auto e moto: grave un ragazzo di 21 anni

Il pericoloso incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, lungo la Strada Provinciale 89 che collega il comune di Randazzo a quello di Castiglione di Sicilia, nella provincia di Catania. La dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare e, al momento non si conoscono le responsabilità. Dalle prime informazioni che arrivano, però, si è emerso che lo scontro ha coinvolto una motocicletta guidata da un centauro 21enne e un’automobile. Nello schianto, descritto come molto violento, ha avuto la peggio proprio il guidatore del mezzo a due ruote che è rimasto ferito in maniera grave.

L’intervento dei sanitari: le condizioni di salute del giovane

Subito dopo lo schianto, i medici del 118 si sono precipitati sulla provinciale 89 e si sono occupati di fornire sul posto le prime cure del caso al ragazzo. Il 21enne è stato, poi, trasferito in ambulanza all’ospedale di Cannizzaro dove è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni di salute vengono descritte come gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per determinare le responsabilità del sinistro.