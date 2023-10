Un bambino di 6 mesi è stato investito da un uomo a bordo di uno scooter a Catania. Si trovava nel passeggino, portato in giro dal suo papà.

Catania, bimbo di 6 mesi travolto da scooter: gravissimo

Nella mattinata di oggi, martedì 3 ottobre, a Catania, un bambino di 6 mesi, che si trovava nel passeggino, è stato investito da un uomo a bordo di uno scooter. Il papà del piccolo stava attraversando viale Vittorio Veneto quando è stato travolto dal mezzo. Il bimbo è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in codice rosso nel Policlinico, per poi essere trasferito all’ospedale San Marco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Catania, bimbo di 6 mesi travolto da scooter: una strada a rischio

Come riportato da Catania Today, lo schianto è avvenuto intorno alle 8 di mattina in una zona in cui ci sono stati molti altri incidenti simili nel corso degli anni. Nonostante siano presenti le strisce, quella strada è considerata a rischio, perché automobilisti e motociclisti non rallentano, ma evitano semplicemente i pedoni, arrivando spesso anche ad alta velocità.