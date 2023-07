Catania, bimbo di 18 mesi ha un malore e muore: aperta l'inchiesta

Un bambino di appena 18 mesi è morto in seguito ad una crisi respiratoria: per lui non c'è stato nulla da fare.

Una morte difficile da spiegare quella che è avvenuta in provincia di Catania in un asilo nido di Calatabiano dove un bambino di appena 18 mesi ha perso la vita dopo aver avuto una crisi respiratoria che purtroppo è stata fatale. Immediato l’intervento dei soccorsi che ha fatto il possibile per salvare il piccolo, ma non c’è stato nulla da fare.

Catania bimbo 18 mesi ha un malore per un arresto cardiaco: la vicenda

A dare l’allarme è stata la maestra del piccino che, dopo essersi accorta della difficoltà respiratoria nella quale versava, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 in ambulanza: al loro arrivo le condizioni del piccolo erano già critiche. È stato così necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo era tardi: ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

Disposta l’autopsia

Nel frattempo, al fine di fare luce su quanto accaduto, la Procura di Catania ha provveduto ad aprire un fascicolo: tra gli aspetti della vicenda sulla quale dovranno indagare i militari dell’arma è il tempo che sarebbe trascorso tra il malore del piccolo e la chiamata ai soccorsi. È stata infine disposta l’autopsia.