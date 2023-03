A Catania un uomo ha lanciato del solvente sul viso di una donna, nei pressi della stazione ferroviaria. La vittima dell’aggressione aveva frequentato un pentito di Adrano.

Catania, donna colpita al volto da solvente: frequentava un pentito

Un uomo ha lanciato del solvente sul volto di una donna nei pressi della stazione di Catania. La vittima in passato aveva frequentato un collaboratore di giustizia di Adrano. La donna è stata portata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato un arrossamento al viso guaribile in sette giorni. L’aggressore, a bordo di un’auto, ha affiancato la donna per strada e le ha lanciato un solvente sul viso, urlando “Giarrizzo“, il cognome di un collaboratore di giustizia.

Le indagini sono in corso

Le indagini sull’aggressione sono in corso. Il boss Salvatore Giarrizzo è stato il reggente del clan mafioso Scalisi di Adrano ed è stato arrestato nel 2020. Il 17 febbraio 2021 è stato incendiato un camion per la vendita di panini di un suo parente. Da intercettazioni erano emersi, nell’ambito dell’inchiesta Triade del marzo 2021, dei piani di vendetta della cosca nei confronti del “pentito” e della sua famiglia. Le indagini fecero emergere il “forte disappunto tra gli affiliati al clan Scalisi“, per la collaborazione con la giustizia di Salvatore Giarrizzo, avviata nell’estate del 2020. Questa mossa aveva spinto i criminali a “progettare atti intimidatori nei suoi confronti, finalizzati a fargli ritrattare le dichiarazioni rese nei confronti degli ex compagni e di appartenenti ad altri gruppi mafiosi“.