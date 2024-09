Catania: donna getta benzina su una ragazza, vittima è grave con ustioni sul corpo

Catania, 27 set. (Adnkronos) - Una donna avrebbe dato fuoco a una 26enne provocandole gravi ustioni sul 20 per cento del corpo. E' accaduto a Catania, per strada. Sembra che tra le due donne ci fosse un litigio iniziato via sms, poi sfociato per strada nell'aggressione con il liquido infia...

Catania, 27 set. (Adnkronos) – Una donna avrebbe dato fuoco a una 26enne provocandole gravi ustioni sul 20 per cento del corpo. E' accaduto a Catania, per strada. Sembra che tra le due donne ci fosse un litigio iniziato via sms, poi sfociato per strada nell'aggressione con il liquido infiammabile. La vittima è stata prima portata all'ospedale Garibaldi Centro e poi trasferita al centro Grandi Ustioni dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverata in Rianimazione.