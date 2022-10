A Catania, un 46enne muore a seguito di una lite tra condomini: ucciso a colpi di arma da fuoco.

A Catania, in via Carrubella, muore un uomo di 46 anni per una lite tra condomini. Samuel Giuseppe Nizzari è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. L’omicida è in fuga.

Catania, lite tra condomini finisce nel sangue, perde la vita un 46enne: il caso

Nel rione di San Giovanni Galermo, al confine con il comune di Gravina, ha perso la vita un 46enne, ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione effettuata, l’omicidio ha avuto luogo intorno alle 15.00 di oggi, a seguito di una lite tra condomini.

L’aggressore, al momento in fuga, sarebbe un uomo di 80 anni. La Squadra Mobile di Catania, allo stato attuale, è sulle sue tracce.

Si tratterebbe del proprietario di un deposito presente nello stesso stabile in cui viveva la vittima, Samuel Giuseppe Nizzari. L’uomo ucciso era sposato, con due figli, ed era un rappresentante di generi alimentari.

Le dinamiche della lite esplosa tra i due condomini

I testimoni affermano che i due litigassero spesso per questioni di vicinato.

A giungere immediatamente sul posto, gli uomini della polizia di Stato, avvertiti intanto da un passante.

Un’ambulanza del 118 avrebbe poi prestato le cure necessarie alla vittima che, però, è stata dichiarata morta sul colpo. Ora, la zona in cui si è spesa la tragedia è stata chiusa al traffico su ambedue i sensi di marcia ed è stata setacciata dagli investigatori che stanno facendo i rilievi del caso.