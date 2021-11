In provincia di Catania, una moto si è schiantata contro un palo della luce causando la morte di Eduard Tarnauceanu un ragazzo di 19 anni.

Un incidente stradale si è consumato in provincia di Catania nel momento in cui una moto ha violentemente impattato contro un palo della luce adibito all’illuminazione pubblica. L’incidente ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni.

Catania, moto si schianta contro un palo della luce: morto a 19 anni Eduard Tarnauceanu

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 novembre, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto nel momento in cui una moto si è improvvisamente schiantata contro un palo della luce. La vicenda si è verificata in via del Mazzone, alla periferia della città di Caltagirone, in provincia di Catania, e ha provocato la morte di un giovane di soli 19 anni.

Lo schianto ha provocato la morte sul colpo del 19enne alla guida della moto: la vittima è stata identificata come Eduard Tarnauceanu, un ragazzo di origini rumene.

Catania, moto si schianta contro un palo della luce: l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto in provincia Brindisi nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 novembre è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118 e i carabinieri.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso al 19enne ma tutti gli sforzi per rianimare Eduard Tarnauceanu si sono rivelati vani in quanto il giovane è stato rinvenuto già privo di vita.

I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.

Catania, moto si schianta contro un palo della luce: dinamiche

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che Eduard Tarnauceanu abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un palo della luce adibito a fornire illuminazione pubblica.

Il ragazzo aveva acquistato la moto soltanto da pochi giorni e, a quanto si apprende, l’incidente è avvenuto mentre il 19enne stava rientrando dal lavoro. La vittima, infatti, era impiegata presso una panineria locale.