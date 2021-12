Catania, omicidio di Giovanna Cantarero: indagato l’ex fidanzato

C'è un indagato per l'omicidio di Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa venerdì a Catania. Si tratta dell'ex fidanzato che al momento risulta irreperibile

Catania, omicidio Giovanna Cantarero: la ricostruzione

Giovanna Cantarero, da tutti conosciuta come ‘Jenny’, una giovane mamma di 27 anni, è stata uccisa venerdì sera a Lineri, una frazione di Misterbianco nel Catanese.

La donna è stata uccisa con un colpo di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro, all’esterno del panificio dove era impiegata.

Catania, omicidio Giovanna Cantarero: c’è un indagato

C’è finalmente un indagato per questo omicidio, come si apprende dalla Procura di Catania che coordina le indagini dei carabinieri. Si tratta di un ex fidanzato della vittima che aveva avuto con lei una relazione definita burrascosa. Quest’uomo, attualmente irreperibile, non è l’ex convivente con cui Giovanna aveva avuto la sua bambina.

Catania, omicidio Giovanna Cantarero: la testimone del delitto

Nel frattempo è stata ascoltata anche una testimone del delitto, una donna che ha assistito all’esecuzione della ragazza. Si tratta di un’amica di Giovanna che racconta come la 27enne, appena uscita dal panificio all’angolo tra via Allende e via Nobile stava aspettando l’arrivo in auto della sua mamma quando è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa ed ha tirato più volte il grilletto.

Il killer aveva il volto nascosto.