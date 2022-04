Catania, padre geloso spara contro l’auto con a bordo la figlia e il fidanzato

Un padre fin troppo geloso della figlia spara all'auto del fidanzato. Il 45enne è stato arrestato.

L’eccessiva gelosia di un padre, a Catania, lo porta a sparare contro l’auto del fidanzato della figlia. Peccato che a bordo della vettura, però, vi era anche la figlia.

Padre geloso spara contro l’auto del fidanzato della figlia

Un uomo di 45 anni non vedeva di buon occhio la relazione tra la figlia minorenne ed un ragazzo di 21 anni. Spesso i due si sono scontrati e il padre ha più volte chiesto alla figlia di troncare la relazione con il fidanzato. La giovane, però, non ha voluto ascoltare i consigli del papà. Esasperato, l’uomo di 45 anni, ha deciso, al culmine di una lite con il 21enne, di affiancare l’auto del ragazzo e sparare alla Wolkswagen Golf con a bordo anche la figlia.

La sparatoria è stata una vendetta

La sparatoria, per il 45enne, è stata una vendetta. Il 21 aprile 2022, infatti, il 21enne e il padre della fidanzata avevano litigato dopo che quest’ultimo aveva chiesto al ragazzo di lasciar perdere la figlia. Il giovane fidanzato, però, oltre a non aver preso in considerazione le parole del 45enne, gli ha risposto colpendolo con due pugni al volto.

L’arresto del 45enne

Subito dopo la sparatoria il 21enne ha chiamato il 112, ma il padre della fidanzata aveva già fatto perdere le sue tracce.

Fortunatamente, in pohissimo tempo, i carabinieri hanno rintracciato il 45enne che aveva con se ancora una scatola di proiettili. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.