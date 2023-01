Catania, palazzina in fiamme: trovato un morto carbonizzato

Catania, palazzina in fiamme: trovato un morto carbonizzato

Catania, palazzina in fiamme: trovato un morto carbonizzato

Due appartamenti sono stati toccati da un incendio in una palazzina di Catania: trovato un corpo carbonizzato di cui non si conosce ancora l'identità

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, in una palazzina di Catania è divampato un tragico incendio.

In uno degli appartamenti in fiamme è stato rinvenuto un corpo carbonizzato di cui al momento non si conosce l’identità.

Due le abitazioni coinvolte

Le fiamme hanno interessato un appartamento al primo piano e la mansarda sovrastante. La palazzina si trova in viale Angelo Vasta, non lontano dall’ospedale Cannizzaro e a dare l’allarme sono stati i vicini di casa che, nonostante non avessero chiara l’entità del pericolo, avevano percepito qualcosa di anomalo.

Il corpo carbonizzato non ha ancora un’identità, ma c’è un sospetto: si sta cercando da ore un 70enne che abita nel palazzo e di cui non si hanno notizie, c’è la possibilità che si tratti di lui.

L’intervento dei soccorsi

Scattato l’allarme, si è precipitata sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, muniti di un’autoscala e un’autobotte presi in prestito dalla Sede Centrale.

Dopo aver messo in sicurezza tutti gli appartamenti della palazzina, i vigili del fuoco hanno eseguito i rilievi per gli accertamenti intorno alle cause dell’incendio. Presenti sul luogo anche i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno aperto un’indagine sulla vicenda.