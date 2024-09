Catania: ragazza bruciata, donna ha sbagliato bersaglio e voleva dare fuoco a sorella vittima**

Catania, 27 set. (Adnkronos) – Avrebbe sbagliato bersaglio la donna che ieri sera ha dato fuoco, gettandolo addosso della benzina, alla ragazza di 26 anni rimasta gravemente ustionata sul viso e sulle braccia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Catania che indaga sull'accaduto, la donna, una 40enne, avrebbe voluto colpire con la benzina la sorella della vittima con cui aveva litigato poche ore prima via sms. E poi per strada, in via Capuana a Catania. Successivamente i familiari delle due donne si sarebbero dati appuntamento per strada. Qui, la donna avrebbe gettato la benzina sulla giovane e avrebbe acceso l'accendino.