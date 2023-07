Un violentissimo incidente avvenuto sulle strade di Randazzo ha tolto la vita ad un centauro di 22 anni di nome Christian Valenti. Il giovane era alla guida della sua motocicletta quando si è scontrato con un‘automobile.

Catania, scontro tra auto e moto: Christian Valente muore a 22 anni

Il drammatico incidente è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 7 Luglio, intorno alle 15.30, in via Bonaventura a Randazzo (Catania). Protagonisti dello scontro, una Fiat 500 guidata da un 51enne e lo scooter T-Max di Christian Valente. La dinamica del sinistro non è ancora stata definita: quello che si sa è che ad avere la peggio è stato proprio il giovane centauro. Valenti è caduto a terra e ha riportato delle gravissime ferite: inutile il seppur celere intervento dei medici del 118. Christian è morto pochi attimi dopo l’incidente.

L’ultimo saluto del sindaco e il cordoglio della città

Il sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi, ha voluto lanciare un altimo saluto a Christian Valenti: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale in nome di tutta la città di Randazzo esprimono profondo cordoglio alla famiglia del giovane Cristian Valenti di appena ventidue anni deceduto in un tragico incidente stradale. In segno di lutto ho disposto la sospensione di tutte le manifestazioni e dei festeggiamenti previsti per oggi, domani e domenica.”