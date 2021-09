Catania, si è spento la giovane promessa della pallavolo Christian Blandini: aveva 20 anni

Lutto nel mondo della pallavolo. La promessa Christian Blandini si è spenta all'età di 20 anni. Studiava ingegneria industriale all'ateneo di Catania.

Una giovane vita che si è spezzata prematuramente. Christian Blandini, promessa della pallavolo e del beach volley si è spento giovedì 9 settembre a soli 20 anni, per cause che non sarebbero state rese note.

La sua morte ha sconvolto moltissime realtà sportive locali del catanese e non solo oltre che quella accademica.

Il giovane infatti era uno studente modello dell’Università di Catania dove frequentava ingegneria industriale. I funerali del giovane si terranno lunedì 13 settembre alle ore 16.00 a Mascalucia presso la Chiesa di San Vito.

Morto Christian Blandini, il messaggio di cordoglio dell’Università di Catania

I social nel frattempo sono stati invasi da quanti tra loro hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Tra questi si segnala il messaggio di cordoglio dell’ateneo Catanese che in una nota ha scritto: “Tutte le morti improvvise lasciano attoniti, ma quella del giovane studente Christian Blandini ha colpito con profonda commozione anche l’intera comunità accademica dell’Università di Catania.

L’Università di Catania e il Dipartimento d’Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica si stringono al dolore della famiglia Blandini”.

Morto Christian Blandini, il comune di Belpasso: “L’offerta sarà destinata ad una fondazione a lui dedicata”

Anche il Comune di Belpasso nella figura del sindaco Daniele Motta, ha voluto dedicare un ultimo pensiero al giovane. Contestualmente ha anche anticipato che le offerte in denaro di quanti parteciperanno alle esequie, saranno destinate ad una fondazione dedicata al giovane.

“È volere dei genitori che coloro i quali dovessero partecipare alle esequie, non portino fiori, né acquistino cartelle, piuttosto si preferisca fare un’offerta libera da destinare alla fondazione dedicata a Christian, di cui prossimamente daremo informazioni”, precisa il post.

Morto Christian Blandini, Masterball Academy: “Ci inondava della sua simpatia”

Non ultimo anche la società di Beach Volley Masterball Academy ha dedicato un messaggio di saluto al giovane pallavolista: “Siamo dilaniati dal dolore.

Non riusciamo a dire molto in questo momento, ancora siamo increduli. Christian Blandini è scomparso ieri sera, lui, che ci inondava sempre della sua simpatia, dolcezza e ironia. Un atleta dedito allo sport, puntuale ed educato. Una parte della nostra famiglia ci lascia, ma solo simbolicamente, perché ti porteremo SEMPRE CON NOI. Tutta la Masterball Academy si stringe attorno al dolore della famiglia Blandini. Ciao Chri, buon viaggio amico….”.