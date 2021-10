Catania, uomo trovato morto e con ferite d’arma da taglio in garage: indagini in corso

Un geometra di 42 anni è stato ritrovato morto nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2021 a Catania, all'interno di un garage, si indaga sulla vicenda

Una notizia emersa nella giornata di sabato 9 ottobre 2021, quella che riguarda il ritrovamento del cadavere di Giuseppe Dell’Arte, un geometra di 42 anni, che a Catania è stato trovato morto in un garage di via Fiume.

Sulla vicenda indagano adesso i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania.

Catania, uomo di 42 anni trovato morto in garage

La notizia è trapelata nella giornata di sabato 9 ottobre 2021, ma il ritrovamento del corpo di Giuseppe Dell’Arte risale alla notte tra il 7 e l’8 ottobre. Il cadavere del geometra di 42 anni è stato trovato in un garage del quartiere Picanello, più precisamente situato in un condominio di via Fiume.

La moglie di Giuseppe Dell’Arte aveva denunciato nella serata del 7 ottobre 2021 la scomparsa dell’uomo, dopo che il geometra uscendo di casa la mattina di quel giovedì, non era più tornato; la preoccupazione della donna è stata alimentata dall’insolito comportamento del marito, che era solito condurre una vita con orari regolari.

Catania, uomo di 42 anni trovato morto in garage con ferite d’arma da taglio

Stando a quanto si è appreso dalle prime indiscrezioni in merito alla vicenda del ritrovamento del corpo senza vita di Giuseppe Dell’Arte, all’interno di un garage di Via Fiume a Catania, l’uomo al momento del ritrovamento presentava diversi colpi d’arma da taglio sul suo corpo, probabilmente inferti da una o più persone.

La Procura di Catania ha disposto che venga eseguito l’esame autoptico sul cadavere di Giuseppe Dell’Arte, al fine di far luce sulla causa del decesso del geometra e sull’orario della morte, in modo da contestualizzare alcuni aspetti di questo delitto.

Catania, uomo di 42 anni trovato morto in garage: indagini in corso

I Carabinieri della compagnia Piazza Dante e del comando provinciale di Catania, in collaborazione con la Procura di Catania, si stanno occupando di eseguire le indagini per quello che al momento è considerato a tutti gli effetti un omicidio.

Giuseppe Dell’Arte era incensurato e secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato assassinato al culmine di una lite avvenuta proprio nel garage dove è stato ritrovato il suo cadavere.

Gli investigatori hanno escluso la pista della rapina, poichè sul posto sono stati ritrovati tutti gli effetti personali della vittima; al momento nessuna pista investigativa è dunque esclusa e i Carabinieri stanno interrogando familiari e conoscenti della vittima per raccogliere informazioni utili a risalire al possibile movente dell’omicidio e all’individuazione dei responsabili o del responsabile di tale atto.