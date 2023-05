Un nuovo omicidio avvenuto nel Catanese, questa volta a San Gregorio di Catania. Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, intorno alle 3, un’ignota mano ha tolto la vita a un 44enne, ucciso a colpi di pistola; l’omicidio è avvenuto all’interno della corte di un’abitazione sita in via Masaccio. Gli inquirenti dovranno chiarire i contorni della vicenda, in quanto al momento non si conoscono né il movente, né tantomeno le esatte dinamiche del delitto. C’è tuttavia un sospettato. Come informa Today, i carabinieri hanno condotto in caserma un 50enne per essere interrogato.

Ucciso a colpi di pistola: aperta un’indagine

Un uomo di 44 anni è stato ucciso accanto a un’abitazione di San Gregorio di Catania, paesino della cintura metropolitana del capoluogo siciliano, in via Masaccio. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine sulla vicenda. Nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania è stato condotto un sospettato, un uomo di 50 anni, per essere interrogato: è in stato di fermo.

La posizione dell’uomo è al vaglio degli inquirenti

La posizione del 50enne è al vaglio degli inquirenti e della Procura distrettuale etnea. Tuttavia, per ora non si conoscono i dettagli sull’omicidio. Al momento le indagini proseguono e nelle prossime ore potrebbero essere svelati ulteriori particolari sulla vicenda.