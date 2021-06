Catanzaro: spacciavano droga in casa, 29enne arrestato, denunciata la convivente

Milano, 13 giu.(Adnkronos) – Un 29enne arrestato e la sua convivente 24enne denunciata. E' il risultato di un'operazione compiuta nella serata dell'11 giugno scorso dai carabinieri della stazione di Catanzaro Santa Maria.

I due giovani, entrambi già noti alle forze di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati individuati dopo che i militari, durante le attività di pattugliamento del territorio, avevano notato un insolito viavai di tossicodipendenti verso un'abitazione nell'area di Catanzaro Sala.

Nel momento in cui il 29enne si è allontanato con lo scooter, lo hanno fermato e sottoposto a controllo.

All'interno del mezzo, nel vano batteria, è stato rinvenuto un involucro contenente quasi 12 grammi di cocaina pura. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due bilancini di precisione. Per l'uomo è quindi scattato l'arresto in flagranza, con contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari; per la sua convivente, invece, è scattata una denuncia in stato di libertà.

I due erano stati tratti in arresto per fatti inerenti gli stupefacenti circa un mese fa.