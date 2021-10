Catene da neve: facili da montare: misure e promozioni

Le catene da neve sono fondamentali con l'arrivo della stagione invernale e ne esistono diversi modelli anche in base alle misure.

Dal 15 novembre scatta l’obbligo di avere le gomme invernali sulle autovetture e nel caso si fosse sprovvisti è possibile optare per le catene da neve in modo da circolare liberamente. Cerchiamo di capire alcuni dei modelli migliori, quale scegliere e anche le promozioni disponibili sul sito di Amazon per montarle in modo semplice e anche da soli.

Catene da neve facili da montare

Sono strumenti e oggetti indispensabili, non appena arriva la stagione invernale, in quanto proteggono le ruote dalla neve e dal ghiaccio ed è sempre bene averle a bordo. In alcuni periodi dell’anno diventa obbligatorio montare le catene da neve sulla macchina quando si viaggia per strade innevate o sentieri ghiacciati.

Sono diversi i modelli che si trovano online, ma bisogna anche saper distinguere l’efficienza e la qualità optando per un prodotto che funzioni e vada bene. Oltre al prezzo, vi sono anche altri fattori da considerare. Si consiglia di scegliere delle catene da neve che siano facili da montare anche se non si è esperti in questo campo.

Il periodo invernale sta per arrivare e montare le catene da neve è una scelta che bisogna considerare fin da ora in modo da essere pronti per il momento. Molto importante averle a bordo o sulle gomme in quanto permettono di circolare senza problemi, oltre a essere una valida alternativa ai pneumatici invernali.

Durante il periodo invernale la circolazione sulle strade sia urbane che extraurbane può essere più complicata del solito a causa della neve che cade e ammanta ogni cosa. Circolare diventa difficile anche a causa del ghiaccio e le catene da neve sono un acquisto da fare assolutamente in vista del periodo. Bisogna che si adattino alla propria automobile in modo da poter viaggiare senza incorrere in sanzioni o anche quando le condizioni della strada sono proibitive.

Catene da neve: misure

Per scegliere le catene da neve adatte alla propria auto, ci sono una serie di considerazioni e di fattori da valutare. Prima di tutto, bisogna che siano omologate e infatti, secondo il Ministero dei Trasporti, devono rispettare l’omologazione CUNA NC 178-01 oppure O-Norm. Acquistando delle catene da neve omologate, si garantisce un prodotto efficace e non si rischiano sanzioni in caso di controlli.

Oltre all’omologazione, è bene considerare anche le caratteristiche tecniche e i percorsi sui quali usare le catene da neve. Le vetture che montano ruote che hanno un diametro tra i 13 e i 17 sono considerate catenabili e quindi compatibili con qualunque tipologia di catene da neve. Le vetture che hanno cerchi del diametro che sono superiori ai 17” sono non catenabili.

Ovviamente per capire se la propria auto è catenabile oppure no, bisogna dare una occhiata al libretto di uso e manutenzione o chiedere consiglio a un esperto in modo da capire se sono adatte alla propria auto. Bisogna scegliere le catene da neve adatte alla propria vettura in base alla struttura e la grandezza della maglia stessa.

Chi è alla guida di un SUV deve optare per delle catene da neve dalla maglia di 17 mm, mentre per un altro tipo di vettura si considerano maglie inferiori. La scelta delle misure dipende sia dall’uso, ma anche dalla caratteristica della macchina stessa che sono indicate sul libretto della vettura in modo da non sbagliare.

Catene da neve facili Amazon

