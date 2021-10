Catene da neve: obbligo e prezzi

Le catene da neve sono uno strumento per viaggiare e muoversi sulla strada in sicurezza. Scopriamo quali sono i modelli migliori dell'anno.

Catene da neve

Le catene da neve sono uno strumento di sicurezza stradale, imposto dal Codice della Strada, nel tentativo di ridurre i sinistri stradali che, nella maggior parte dei casi, sono legati alle cattive condizioni meteo. Questi, infatti, seppur in diminuzione rispetto agli anni precedenti, registrano dati comunque drammatici.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, la legge che regolamenta l’obbligo di gomme e catene invernali a bordo, su quali aree questo è previsto ed, eventualmente, dove poter acquistare, online, le migliori catene da neve, alla migliore offerta.

Catene da neve: obbligo

Come stabilito dal Ministero dei Trasporti l’obbligo di gomme e catene invernali decorre dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, sebbene, nella realtà dei fatti, è la Provincia o la Regione ad emanare proprie ordinanze che, in questo periodo, regolamentano la viabilità su aree specifiche del territorio. Questo, dunque, vuol dire che, nel periodo menzionato vige l’obbligo, ma è l’automobilista a doversi informare su eventuali ordinanze che la Provincia o la Regione ha emanato per quel periodo.

Com’è facile intuire, l’obbligo di gomme e catene invernali non vige su tutto il territorio nazionale, indistintamente, ma solo su aree specifiche, in riferimento ad eventuali ordinanze o meno, da parte di Provincia e Regione e, allo stesso tempo, la legge non prevede che si circoli sempre con le catene da neve montate, ma stabilisce che queste siano a bordo, in modo tale da essere montate all’occorrenza.

Catene da neve Amazon

Quelle che seguono sono solo alcune tra le migliori catene da neve, prodotte dalle migliori aziende del settore, disponibili su Amazon, alla migliore offerta, disposte per categorie, in modo tale da poter scegliere la giusta dimensione ed eventuali altre caratteristiche che l’utente potrebbe o meno preferire.

Catena da Neve Konig

Progettata allo scopo di camminare sulle strade innevate o ghiacciate in totale sicurezza, la catena da neve Konig è stata progettata secondo un sistema di tensionamento manuale (uno stop per montare la catena, uno stop per tensionarla), oltre ad un sistema di microregolazione per una tensione perfetta della catena. Prima dell’acquisto, selezionare la dimensione corrispondente.

Catene da Neve in Acciaio Spesso in TPU

Progettate per gli pneumatici delle vetture tradizionali, autocarri leggeri, fuoristrada e SUV, queste catene da neve sono state realizzate con materiali di prima scelta, resistenti alle basse temperature, facili da montare senza la necessità di togliere gli pneumatici, di dimensione universale e versatili, in modo tale da poter essere utilizzati sulla neve o sul ghiaccio, ma anche sulla sabbia, la terra e il fango.

in Acciaio Spesso in TPU

Catene da Neve a Montaggio Rapido e Tensionatore Autobloccante

Come ultimo modello, infine, vi proponiamo quello promosso da Good Year, offerto secondo fasce di prezzo diverse, che variano a seconda delle dimensioni che occorrono all’automobilista. Realizzate seguendo il classico modello a rombo, queste catene sono a montaggio rapido, fino a 9 mm di ingombro, con tensionatore autobloccante. Non adatte per veicoli non catenabili.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.