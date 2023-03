Caterina Balivo furiosa: la replica a chi le dice che dovrebbe rifarsi

Attraverso i social Caterina Balivo ha replicato contro chi l’ha presa di mira per il suo aspetto fisico ed è arrivato persino a suggerirle di ricorrere alla chirurgia plastica.

Caterina Balivo: la replica agli haters

Anche la bellissima Caterina Balivo ha finito per essere presa di mira dagli haters e in queste ore lei stessa ha replicato contro coloro che le hanno suggerito di ricorrere alla chirurgia plastica. “A chi mi chiede in privato se ho mai pensato di rifarmi le labbra (certo lo so sono sottili) rispondo: avendo tanti neuroni funzionanti non volevo strafare”, ha scritto via social, e ancora: “Ohh ieri ho mandato a stendere chi mi chiedeva delle mie labbra troppo sottili. Cioè io dico, ora uno si deve giustificare se non si rifà?”.

Più volte attraverso i social Caterina Balivo ha cercato di essere un esempio di body positive e ha dichiarato di amare la sua bellezza al naturale, difetti compresi. La conduttrice e showgirl non ha alcuna intenzione di ricorrere alla chirurgia plastica e lo ha detto a chiare lettere ai suoi haters. I detrattori smetteranno di prenderla di mira per le sue labbra troppo fini o per i chili di troppo? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.