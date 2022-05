Caterina Balivo: “Ho 3 taglie in più, ma sono felice”

Caterina Balivo ha inviato ai suoi fan un importante messaggio sull'accettazione e l'amore per il proprio corpo.

Caterina Balivo ha postato i suoi primi scatti in bikini dell’anno e ha inviato ai fan un importante messaggio sull’amore e l’accettazione del proprio corpo.

Caterina Balivo: i chili in più

Sui social Caterina Balivo ha postato i suoi primi scatti in bikini e ha confessato ai fan di essere aumentata di tre taglie rispetto al passato: “Oggi sono tre taglie in più.

Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”, ha dichiarato la famosa conduttrice tv, e ancora: “Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”.

Le sue foto hanno fatto il pieno di like tra i fan, che hanno lodato la conduttrice per la sua straordinaria bellezza.

Le nuove avventure in tv

La conduttrice ha deciso di ritagliarsi del tempo per sé dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, e da circa un anno è lontana dalla tv. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di sapere quando Caterina Balivo tornerà finalmente in tv e, secondo indiscrezioni, potrebbero esserci presto novità per lei su Rai2.