Caterina Balivo: “Il mio seno? Niente bisturi ma è cresciuto, ecco perché”

Caterina Balivo ha confessato per la prima volta dettagli e retroscena del suo rapporto col suo corpo.

Caterina Balivo ha svelato come starebbe vivendo il rapporto col suo corpo dopo due gravidanza e la nascita dei due figli, Cora e Guido Alberto.

Caterina Balivo: il rapporto con il corpo

Caterina Balivo è da sempre un’estimatrice della bellezza al naturale e sui social – così come altre vip – si è più volte espressa contro i ritocchi di chiururgia estetica (laddove non siano necessari) e contro i filtri che finiscono per snaturare la bellezza naturale di ciascuna donna.

La conduttrice ha svelato che, dopo le gravidanze, il suo corpo sarebbe inevitabilmente cambiato ma lei non avrebbe certo smesso di amarlo.

“Da tempo lotto con la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già da prima della gravidanza. E credetemi, vederle all’inizio non è il massimo”, ha dichiarato la conduttrice che, proprio a causa di qualche chilo in più, ha svelato di aver notato un naturale cambiamento anche nella taglia del suo seno: “Ammetto che è cresciuto: mi hanno spiegato che quando metti un po’ di ciccia va anche lì.

Quindi sì, è più polposo più bello e tutto naturale”, ha dichiarato orgogliosa.

Caterina Balivo: le due gravidanze

Caterina Balivo ha due figli, Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017 dal suo amore per Guido Maria Brera. Oggi la conduttrice è una mamma felice ed orgogliosa dei propri figli e lei stessa ha svelato che cercherebbe di trasmettere molti dei suoi valori (come generosità, gentillezza ed intelligenza) ai suoi figli, e in particolare alla più piccola (Cora).

La conduttrice si è più volte mostrata come modello body positive anche sui social, e nella didascalia di alcuni suoi scatti in costume ha scritto: “Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini, meglio ancora se non segna come questo di Triumph, per giunta anche ecologico, realizzato con tessuti riciclati”.

Caterina Balivo: l’addio a Vieni da Me

Nel 2020 la conduttrice ha detto addio al suo salotto tv a Vieni da Me e ha affermato di voler dedicare più tempo ai suoi due bambini. Durante l’emergenza Coronavirus Caterina Balivo ha anche confessato che lei e suo marito, Guido Maria Brera, avrebbero vissuto in camere separate proprio per paura di un eventuale contagio (che non avrebbe loro consentito di badare ai loro figli).